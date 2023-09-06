Ворог безуспішно намагався наступати на трьох напрямках - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки, Новоєгорівки та північніше Кліщіївки. Про це повідомили у середу у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
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Як повідомляється, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. "Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області", - вказали у Генштабі.
Також зазначається, що "на Лиманському та Бахмутському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки та північніше Кліщіївки". "Важкі бої тривають", - зазначили у Генштабі.
Доповнення
Як повідомили у Генштабі, українські війська у напрямку Роботине-Новопрокопівка на південному фронті мали успіх і закріплюються.