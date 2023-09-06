Ворог безуспішно намагався наступати на трьох напрямках - Генштаб

Деталі

Як повідомляється, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. "Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області", - вказали у Генштабі.

Також зазначається, що "на Лиманському та Бахмутському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки та північніше Кліщіївки". "Важкі бої тривають", - зазначили у Генштабі.

Доповнення

Як повідомили у Генштабі, українські війська у напрямку Роботине-Новопрокопівка на південному фронті мали успіх і закріплюються.