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Ворог безуспішно намагався наступати на трьох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки, Новоєгорівки та північніше Кліщіївки. Про це повідомили у середу у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. "Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області", - вказали у Генштабі.

Також зазначається, що "на Лиманському та Бахмутському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки та північніше Кліщіївки". "Важкі бої тривають", - зазначили у Генштабі.

Доповнення

Як повідомили у Генштабі, українські війська у напрямку Роботине-Новопрокопівка на південному фронті мали успіх і закріплюються.

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