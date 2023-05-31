У Львові затримали “вора в законі” зі санкційного списку РНБО

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У Львові правоохоронні органи здійснили затримання "вора в законі", який відомий під прізвиськом "Серго Самтредський".

У 2018 році злочинець отримав заборону на в'їзд до України впродовж 5 років. У 2021 році до нього, як і ще до 556 злочинців були застосовані персональні обмежувальні санкції РНБО.

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"Як тільки-но ми отримали інформацію про незаконний перетин лідером злочинного світу кордону, відразу почали заходи щодо встановлення його місця перебування", - зазначив начальник ДСР Андрій Рубель.

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Також Рубель повідомив, що "на виконання рішення РНБО поліцейські спільно з Державною міграційною службою України примусово видворили "вора в законі" за межі країни".

Як зазначається, 39-річний уродженець Грузії був "коронований" у 2008 році в Туреччині й належить до Сухумського злодійського клану.