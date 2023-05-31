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Во Львове задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Во Львове правоохранители задержали "вора в законе" по прозвищу "Серго Самтредский". Об этом сообщил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель, пишет УНН.

Детали

Во Львове правоохранительные органы осуществили задержание "вора в законе", который известен под прозвищем "Серго Самтредский".

В 2018 году преступник получил запрет на въезд в Украину в течение 5 лет. В 2021 году к нему, как и еще к 556 преступникам были применены персональные ограничительные санкции СНБО.

Цитата

"Как только мы получили информацию о незаконном пересечении лидером преступного мира границы, сразу начали мероприятия по установлению его места пребывания", - отметил начальник ДВР Андрей Рубель.

Дополнение

Также Рубель сообщил, что "во исполнение решения СНБО полицейские совместно с Государственной миграционной службой Украины принудительно выдворили "вора в законе" за пределы страны".

Как отмечается, 39-летний уроженец Грузии был "коронован" в 2008 году в Турции и принадлежит к Сухумскому воровскому клану.

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