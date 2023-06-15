Вони відчують, що таке втрата, бо гроші вони цінують: Зеленський про конфіскацію російських активів на користь репарацій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому звернені подякував уряду США за реєстрацію законопроєкту про конфіскацію активів рф на користь репарацій України. Він зазначив, що росіяни у такий спосіб відчують втрату. Це дуже важлива мета, повідомляє Президент, пише УНН.
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"Коли свої гроші втратить і держава-терорист, і всі російські особи, чия колаборація з кремлем створила умови для російської агресії або які є публічним прикриттям для російських корупціонерів, тоді буде досягнуто дуже важливої мети - вони відчують, що таке втрата", - заявив Зеленський.
Президент додав, що росіяни не поважають життя - їхня влада не цінує людей і готова витрачати людські життя сотнями тисяч.
"А ось гроші вони жаліють. Свої активи вони цінують. Вони мають їх повністю втратити, причому на користь тих, хто постраждав від їхньої агресії, від цієї терористичної війни на користь нашої держави, наших людей", - наголосив Президент.
Деталі
Зеленський висловив подяку конгресменам, які вчора внесли до американського парламенту законопроєкт про конфіскацію російських активів та передачу їх як репарацій Україні. За словами Зеленського, у таких диктатурах саме гроші є найвищою цінністю, тим більше для людей, які обіймають керівні посади.
Нагадаємо
США зареєстрували законопроєкт, який передбачає конфіскацію та передачу російських активів Україні як репарацій.