Они почувствуют, что такое потеря, потому что деньги они ценят: Зеленский о конфискации российских активов в пользу репараций
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил правительство США за регистрацию законопроекта о конфискации активов рф в пользу репараций Украины. Он отметил, что россияне таким образом почувствуют потерю. Это очень важная цель, сообщает Президент, пишет УНН.
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"Когда свои деньги потеряет и государство-террорист, и все российские лица, чья коллаборация с кремлем создала условия для российской агрессии или которые являются публичным прикрытием для российских коррупционеров, тогда будет достигнута очень важная цель - они почувствуют, что такое потеря", - заявил Зеленский.
Президент добавил, что россияне не уважают жизнь - их власть не ценит людей и готова тратить человеческие жизни сотнями тысяч.
"А вот деньги они жалеют. Свои активы они ценят. Они должны их полностью потерять, причем в пользу тех, кто пострадал от их агрессии, от этой террористической войны в пользу нашего государства, наших людей", - подчеркнул Президент.
Детали
Зеленский выразил благодарность конгрессменам, которые вчера внесли в американский парламент законопроект о конфискации российских активов и передаче их в качестве репараций Украине. По словам Зеленского, в таких диктатурах именно деньги являются высшей ценностью, тем более для людей, которые занимают руководящие должности.
Напомним
США зарегистрировали законопроект, который предусматривает конфискацию и передачу российских активов Украине в качестве репараций.