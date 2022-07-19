Володимир Зеленський виступить на тижні високого рівня Генасамблеї ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський виступить, як очікується, на тижні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН у вересні. Це вказано у розкладі роботи ГА ООН, пише УНН.
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Володимир Зеленський виступить на 77-й Генасамблеї ООН, судячи з розкладу, опублікованого організацією.
Також в залі ООН виступлять президент США Джо Байден, президент Польщі Анджей Дуда. А ось Росію 24 вересня представить міністр закордонних справ Сергій Лавров.
У документі також вказано, що на зібранні будуть обговорювати окуповані Росією території України, а також проєкт резолюції.
Додамо
Тиждень високого рівня Генасамблеї ООН пройде з 20 по 26 вересня. У цьому заході, що відкриває нову річну сесію Генеральної Асамблеї, традиційно беруть участь президенти, прем'єри, міністри.