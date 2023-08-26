Вогневий спротив: під Маріуполем пожежа з детонацією
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У тимчасово окупованому Маріуполі у напрямку села Чермалик та Новоазовського виникла пожежа з детонацією. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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“Під Маріуполем в напрямку села Чермалик та Новоазовського району. Пожежа з детонацією. Вогневий Спротив на марші”, - написав Андрющенко.
Нагадаємо
Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону повідомив, що російські окупанти почали перекидати особовий склад через місто на Вугледарський напрямок. За його словами, це відбувається вперше і може означати, що російські війська відчувають нестачу сил на фронті.