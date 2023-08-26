Огневое сопротивление: под Мариуполем пожар с детонацией

Цитата

“Под Мариуполем в направлении села Чермалык и Новоазовского района. Пожар с детонацией. Огневое Сопротивление на марше”, - написал Андрющенко.

Напомним

Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона сообщил, что российские оккупанты начали перебрасывать личный состав через город на Угледарское направление. По его словам, это происходит впервые и может означать, что российские войска испытывают недостаток сил на фронте.