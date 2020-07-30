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Водії "швидких" повинні отримувати 10-12 тис. грн зарплати – Степанов

Водії "швидких" повинні отримувати 10-12 тис. грн зарплати – Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Водії бригад екстреної медичної допомоги повинні отримувати заробітну плату у розмірі 10-12 тис грн. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Під час мого спілкування з водіями…працюючи з бригадою екстреної медичної допомоги на минулому тижні - ми спільно дійшли висновку, що заробітна плата, яка у них повинна бути – це порядка 10-12 тисяч грн…Звичайно, у наступному році ми закладаємо такі цифри", - сказав Степанов.

За його словами, ця заробітна плата дозволить їм жити та працювати в екстреній медичній допомозі та не йти з цієї роботи.

"Щодо цього року. Підняття оплати екстреній медичній допомозі на 40%... повинні піти у першу чергу на підняття зарплат водіям. Тому що з 1 вересня ми підіймаємо зарплату нашим медичним працівникам", - розповів Степанов.

За його словами, наразі водії "швидкої", працюючи на півтори ставки, отримують близько 5 500 грн.

Нагадаємо, за словами Степанова, зарплата лікаря повинна стартувати від 20-25 тис. гривень.

Українські Національні Новини

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