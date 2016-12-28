Вночі у Харкові загорівся торгівельний павільйон
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу в торговельному павільйоні у Харкові. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Харківській області.
Інформація надійшла до рятувальників о 04:27.
Площа пожежі склала 25 кв.м. В середині кіоску горіли канцелярські товари та зоотовари, а також його внутрішнє оздоблення. На момент виникнення загоряння кіоск не працював.
О 04:39 пожежу було ліквідовано. Причина виникнення пожежі з’ясовується.