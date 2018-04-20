Вночі на сміттєзвалищі у Хмельницькому сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Пожежа сталася на полігоні твердих побутових відходів у Хмельницькому. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, передає УНН.
"20 квітня о 2:21 до рятувальників ДСНС України у Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що у місті Хмельницькому пожежа на полігоні твердих побутових відходів", – йдеться в повідомленні.
На момент прибуття вогнеборців площа пожежі сягнула 600 кв.м.
Рятувальники локалізували займання о 3:05, а о 4:38 - ліквідували та не допустили розповсюдження вогню на більшу площу.
"Загальна площа полігону твердих побутових відходів сягає 7 га. Травмованих на пожежі не було. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється", – зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, у Львові сталася пожежа у будинку, внаслідок якої рятувальники евакуювали п'ятнадцять людей.