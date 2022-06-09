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Внаслідок вторгнення рф в Україні загинуло 4302 мирних жителів – ООН

Внаслідок вторгнення рф в Україні загинуло 4302 мирних жителів – ООН

Київ • УНН

 • 59892 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україні загинуло 4302 мирних жителів. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Цитата

"З 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли розпочався збройний напад російської федерації на Україну, до опівночі (за місцевим часом) 8 червня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 9519 жертв серед цивільного населення країни: 4302 загиблих і 5217 поранених", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними ООН, серед загиблих: 1639 чоловіків, 1075 жінок, 100 дівчаток і 105 хлопчиків, а також 67 дітей та 1316 дорослих, стать яких поки що невідома.

Дістали поранення: 1065 чоловіків, 727 жінок, 120 дівчаток та 149 хлопчиків, а також 170 дітей та 2986 дорослих, стать яких невідома.

Як зазначили, більшість людей загинули від вибухової зброї з широкою зоною ураження – важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Неповні дані ООН про загибель цивільних в Україні через війну вводять в оману щодо її реальних масштабів – правозахисники

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