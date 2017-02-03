Внаслідок влучення снаряду виникла пожежа в ангарі на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні, 3 лютого, внаслідок влучення снаряду в будівлю ангара виникла пожежа на Донеччині. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Донецької області.
Так, 3 лютого о 05:11 до рятувальників надійшло повідомлення про влучення ВНП в будівлю 1-но поверхового ангара з послідуючим горінням за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, за с. Сартана, ДП “ІллічАгроДонбас”. На місце пожежі було негайно спрямовано рятувальників 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області.
По прибуттю до місця виклику було встановлено, що горить покрівля будівлі.
Пожежа локалізована на площі 200 кв. м о 05:56, а остаточно ліквідована о 06:34.
Від Головного управління залучалося 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Нагадаємо, напередодні, з 1 на 2 лютого, бойовики двічі застосовували “Гради” в секторі “Маріуполь”.