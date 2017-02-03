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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В результате попадания снаряда произошел пожар в ангаре в Донецкой области

Киев • УНН

 • 7684 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня, 3 февраля, в результате попадания снаряда в здание ангара возник пожар в Донецкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГоСЧС Донецкой области.

В результате попадания снаряда произошел пожар в ангаре в Донецкой области

Так, 3 февраля в 5:11 спасателям поступило сообщение о попадании ВНП в здание 1-но этажного ангара с последующим горением по адресу: Донецкая область, г. Мариуполь, за с. Сартана, ГП "ИлличАгроДонбас". На место пожара были немедленно направлены спасатели 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГосЧС Украины в Донецкой области.

По прибытию к месту вызова было установлено, что горит кровля здания.

Пожар локализован на площади 200 кв. м в 5:56, а окончательно ликвидирован в 06:34.

От Главного управления привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, накануне, с 1 на 2 февраля, боевики дважды применяли "Грады" в секторе "Мариуполь".

Украинские Национальные Новости

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