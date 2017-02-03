В результате попадания снаряда произошел пожар в ангаре в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня, 3 февраля, в результате попадания снаряда в здание ангара возник пожар в Донецкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГоСЧС Донецкой области.
Так, 3 февраля в 5:11 спасателям поступило сообщение о попадании ВНП в здание 1-но этажного ангара с последующим горением по адресу: Донецкая область, г. Мариуполь, за с. Сартана, ГП "ИлличАгроДонбас". На место пожара были немедленно направлены спасатели 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГосЧС Украины в Донецкой области.
По прибытию к месту вызова было установлено, что горит кровля здания.
Пожар локализован на площади 200 кв. м в 5:56, а окончательно ликвидирован в 06:34.
От Главного управления привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы техники.
Напомним, накануне, с 1 на 2 февраля, боевики дважды применяли "Грады" в секторе "Мариуполь".