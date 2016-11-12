Внаслідок вибуху в дворі храму в Пакистані загинуло 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У пакистанській провінції Белуджистан в результаті вибуху в дворі мусульманського храму загинуло понад 30 осіб, ще 100 було поранено, передає УНН з посиланням на Daily Pakistan.
Зазначається, що вибух стався у внутрішньому дворі храму Хазрат Баба Шах Нурані, що в місті Хуб.
На переповненому людьми дворі 500 річного храмі стався вибух, внаслідок чого 30 осіб загинули та 100 було поранено.
На місце інциденту відразу прибули екстрені служби та відправили постраждалих до лікарні.
Вибух у храмі стався після того, як день тому було вбито командира забороненого руху.
Як повідомляв УНН, 3 листопада 19 осіб загинуло внаслідок зіткнення двох потягів у пакистанському портовому місті Карачі Ще близько півсотні людей поранені.