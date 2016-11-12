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В результате взрыва во дворе храма в Пакистане погибли 30 человек

В результате взрыва во дворе храма в Пакистане погибли 30 человек

Киев • УНН

 • 8322 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В пакистанской провинции Белуджистан в результате взрыва во дворе мусульманского храма погибло более 30 человек, еще 100 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Daily Pakistan.

Отмечается, что взрыв произошел во внутреннем дворе храма Хазрат Баба Шах Нурани, что в городе Хуб.

На переполненном людьми дворе 500 летнего храме произошел взрыв, в результате чего 30 человек погибли и 100 получили ранения.

На место инцидента сразу прибыли экстренные службы и отправили пострадавших в больницу.

Взрыв в храме произошел после того, как день назад был убит командир запрещенного движения.

Как сообщал УНН, 3 ноября 19 человек погибли в результате столкновения двух поездов в пакистанском портовом городе Карачи. Еще около полусотни человек ранены.

 

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