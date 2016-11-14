Внаслідок пожежі на Запоріжжі загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Внаслідок пожежі на Запоріжжі загинув 53-річний чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Запорізької області.
Сьогодні, 14 листопада о 14:20 до рятувальників надійшло повідомлення, що в одноповерховому будинку міста Мелітополь виникла пожежа.
Рятувальники встановили, що в житловій кімнаті приватного одноповерхового житлового будинку горять меблі та домашні речі загальною площею 8 кв.м. Під час гасіння пожежі бійці ДСНС знайшли тіло 53 – річного господаря без ознак життя.
Причини пожежі на разі встановлюються. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.