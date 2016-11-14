В результате пожара в Запорожской области погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В результате пожара в Запорожской области погиб 53-летний мужчина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Запорожской области.
Сегодня, 14 ноября в 14:20 к спасателям поступило сообщение, что в одноэтажном здании города Мелитополь возник пожар.
Спасатели установили, что в жилой комнате частного одноэтажного жилого дома горят мебель и домашние вещи общей площадью 8 кв.м. Во время тушения пожара бойцы ГосЧС нашли тело 53 - летнего хозяина без признаков жизни.
Причины пожара на данный момент устанавливаются. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.