Внаслідок обвалу на золотокопальні в Судані загинули 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Внаслідок аварії на золотокопальні на півночі Судану загинули щонайменше 10 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
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Десятки шахтарів опинилися в пастці після обвалу свердловини на шахті Джабаль Аль-Ахмар в районі Ваді Хальфа.
"Згідно з повідомленням, тіла 10 гірників, більшість з яких були молодими людьми, і троє поранених були доставлені в лікарню Ваді Хальфа", - пише Сіньхуа.
Поки тривають пошуки зниклих безвісти, місцеві джерела в органах безпеки повідомили, що кількість жертв, як очікується, зросте через складність рятувальних операцій.
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Видання нагадує, що нещасні випадки на шахтах є поширеним явищем у Судані через погані умови праці та слабке дотримання правил безпеки.
Понад 2 мільйони суданців працюють у гірничодобувному секторі, який виробляє близько 80 відсотків золота в країні, згідно з даними Міністерства мінеральних ресурсів Судану.