Внаслідок обстрілу на Луганщині один військовий загинув та ще двоє поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Внаслідок обстрілу бойовиків на Луганщині один український боєць загинув та ще двоє отримали поранення. Про це УНН повідомили в прес-службі Луганської ОДА.
Так, поблизу міста Щастя та села Кримське Новоайдарського району російсько-терористичні війська тричі застосовували протитанкові гранатомети, снайперську та стрілецьку зброю.
У той же час, з 82-мм мінометів вівся обстріл у напрямку села Новозванівка Попаснянського району. А згодом бойовики з підствольних гранатометів, стрілецької та снайперської зброї чотири рази відкривали вогонь у напрямку сил АТО поблизу смт Станиця Луганська.
“Ворог розпочав прицільні обстріли осель мирних жителів у Попасній, а вчора фактично обстріляли людей у черзі на КПВВ „Станиця Луганська“. Сьогодні внаслідок обстрілу загинув український боєць, двоє — отримали поранення. Проте, наші воїни не відкрили вогонь у відповідь — це наша демонстрація прагнення миру. Ми утримаємо ситуацію під контролем і не допустимо зриву Мінських домовленостей”, — заявив голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз.