В результате обстрела в Луганской области один военный погиб и еще двое ранены

Так, вблизи города Счастье и села Крымское Новоайдарского района российско-террористические войска трижды применяли противотанковые гранатометы, снайперское и стрелковое оружие.

В то же время, из 82-мм минометов велся обстрел в направлении села Новозвановка Попаснянского района. А потом боевики из подствольных гранатометов, стрелкового и снайперского оружия четыре раза открывали огонь в направлении сил АТО вблизи пгт Станица Луганская.

"Враг начал прицельные обстрелы домов мирных жителей в Попасной, а вчера фактически обстреляли людей в очереди на КПВВ "Станица Луганская". Сегодня в результате обстрела погиб украинский боец, двое - получили ранения. Однако, наши воины не открывали ответный огонь - это наша демонстрация стремления к миру. Мы удержим ситуацию под контролем и не допустим срыва Минских договоренностей ", - заявил председатель Луганской ОГА Юрий Гарбуз.