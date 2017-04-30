Внаслідок обстрілу Авдіївки пошкоджено три приватні будинки - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Внаслідок вечірнього обстрілу Авдіївки було пошкоджено три приватні будинки, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Так у прес-центрі повідомили, що 29 квітня близько 8-ї години вечора приватний сектор Авдіївки знов постраждав від обстрілу російсько-окупаційних військ. Противник застосував міни калібру 120 мм.
При цьому, руйнувань зазнали 3 приватних будинки по вулиці Кірова: пошкоджена покрівля та лінія електропередач, вибиті вікна, зруйнований паркан, посічені осколками стіни та брама.
Внаслідок ворожого обстрілу жоден з місцевих мешканців не постраждав. Наразі на місці події працюють представники СЦКК та місцевого відділу поліції.
Як повідомляв УНН, бойовики випустили більше 80 снарядів по позиціям ЗСУ в Авдіївці.