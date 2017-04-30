В результате обстрела Авдеевки повреждены три частных дома - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вследствие вечернего обстрела Авдеевки были повреждены три частных дома, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Так в пресс-центре сообщили, что 29 апреля около 8 часов вечера частный сектор Авдеевки вновь пострадал от обстрела российско-оккупационных войск. Противник применил мины калибра 120 мм.
При этом, разрушениям подверглись 3 частных дома по улице Кирова: повреждена кровля и линия электропередач, выбиты окна, разрушен забор, осколки изрешетили стены и ворота.
Вследствие вражеского обстрела никто из местных жителей не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают представители СЦКК и местного отдела полиции.
Как сообщал УНН, боевики выпустили более 80 снарядов по позициям ВСУ в Авдеевке.