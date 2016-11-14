Внаслідок негоди знеструмлено 216 населених пунктів Хмельниччини
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Внаслідок негоди на Хмельниччині знеструмлено 216 населених пунктів. Наразі працюють бригади Хмельницькобленерго, які займаються відновленням енергопостачання. Про це кореспонденту УНН повідомили у штабі з надзвичайних ситуацій Хмельницької ОДА.
Найбільше знеструмлених населених пунктів у Красилівському, Ізяславському, Старокостянтинівському районах.
Нагадаємо, з 12 листопада на Хмельниччині утворився сніговий покров від 50 см до півтори метри, що ускладнює роботу ремонтних бригад.
На цей момент в області працює 100 ремонтних бригад, до складу яких увійшли 404 працівника і 126 спеціальних механізмів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у трьох районах Хмельниччини призупинили навчання у школах.