В результате непогоды обесточены 216 населенных пунктов Хмельницкой области
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. В результате непогоды в Хмельницкой области обесточены 216 населенных пунктов. Сейчас работают бригады Хмельницкоблэнерго, которые занимаются восстановлением энергоснабжения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в штабе по чрезвычайным ситуациям Хмельницкой ОГА.
Больше всего обесточенных населенных пунктов в Красиловском, Изяславском, Староконстантиновском районах.
Напомним, с 12 ноября в Хмельницкой области образовался снежный покров от 50 см до полутора метров, что затрудняет работу ремонтных бригад.
На данный момент в области работает 100 ремонтных бригад, в состав которых вошли 404 работника и 126 специальных механизмов.
Напомним, как сообщал УНН, в трех районах Хмельницкой области приостановили обучение в школах.