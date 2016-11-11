Внаслідок ДТП на Київщині загинуло дві людини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Внаслідок ДТП на Київщині загинуло дві людини. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Так, 11 листопада о 04:21 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ-Чоп в районі села Копилів, Макарівського району.
На виклик було терміново направлено черговий караул 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По приїзду на місце події рятувальниками було встановлено, що в ДТП потрапив позашляховик “HONDA Pilot”.
Рятувальниками за допомогою спеціального гідравлічного інструменту проведено деблокацію загиблих осіб. В результаті ДТП водій автомобіля та його пасажир загинули.