В результате ДТП в Киевской области погибли два человека

Так, 11 ноября в 4:21 к спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев-Чоп в районе села Копылов, Макаровского района.

На вызов был срочно направлен дежурный караул 32-й Государственной пожарно-спасательной части. По приезду на место происшествия спасателями было установлено, что в ДТП попал внедорожник "HONDA Pilot".

Спасатели с помощью специального гидравлического инструмента проведения деблокацию погибших. В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир погибли.