Внаслідок ДТП на Київщині загинула дитина, троє людей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Внаслідок ДТП на Київщині загинула дитина та троє людей потрапили до лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління превентивної діяльності в Київській області.
Автопригода сталась вчора, 14 листопада, о 13:50, на 15 км автодороги Біла-Церква — Сквира, поблизу села Шамраївка, Сквирський район. Жителька міста Сквира, керуючи автомобілем “Чері” не врахувала дорожньої обстановки та складних погодних умов, не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де допустила зіткнення з авто “Форд”“.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 13-річний пасажир автомобіля “Чері” від отриманих травм помер на місці. Пасажира автомобіля “Форд” та обох водіїв з тілесними ушкодженнями різного ступенями тяжкості доставлено до місцевої лікарні.
Наразі за цим фактом проводиться перевірка.