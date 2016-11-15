В результате ДТП в Киевской области погиб ребенок, три человека пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В результате ДТП в Киевской области погиб ребенок и три человека пострадали. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления превентивной деятельности в Киевской области.
Автопроисшествие произошла вчера, 14 ноября, в 13:50, на 15 км автодороги Белая-Церковь - Сквира, вблизи села Шамраевка, Сквирский район. Жительница города Сквира, управляя автомобилем "Чери" не учла дорожную обстановку и сложных погодных условий, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем "Форд".
В результате дорожно-транспортного происшествия 13-летний пассажир автомобиля "Чери" от полученных травм скончался на месте. Пассажир автомобиля "Форд" и оба водителя с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в местную больницу.
По данному факту проводится проверка.