Внаслідок ДТП на Харківщині загинув школяр
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Внаслідок ДТП на Харківщині загинув 15-річний підліток, учень 8 класу. Про це проінформували у відділі комунікації поліції Харківської області, повідомляє УНН.
На дорозі поблизу села Станичне тіло хлопця з саднами обличчя виявила місцевий фельдшер швидкої медичної допомоги та одразу проінформувала правоохоронців. До Нововодолазького відділення поліції повідомлення про подію надійшло сьогодні о 4:00. За адресою виїхала слідчо-оперативна група.
Встановлено, що невідомий водій скоїв наїзд на пішохода, учня 8-го класу місцевої школи, та зник. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та розшукують особу, причетну до скоєння дорожньо-транспортної пригоди.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за фактом смертельного ДТП у столиці відкрито кримінальне провадження – НП Києва.