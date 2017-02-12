В результате ДТП в Харьковской области погиб школьник

На дороге вблизи села Станичное тело парня с ссадинами лица обнаружила местный фельдшер скорой медицинской помощи и сразу проинформировала правоохранителей. В Нововодолажское отделение полиции сообщение о происшествии поступило сегодня в 4:00. По адресу выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что неизвестный водитель совершил наезд на пешехода, ученика 8-го класса местной школы, и исчез. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и разыскивают человека, причастного к совершению дорожно-транспортного происшествия.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.

Напомним, как сообщал УНН, по факту смертельного ДТП в столице открыто уголовное производство - НП Киева .