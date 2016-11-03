Внаслідок авіаудару ВКС Росії по Ідліб загинуло вісім осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Внаслідок авіаудару військово-космічних сил Росії по підконтрольному сирійській опозиції районам провінції Ідліб загинуло вісім чоловік, ще 45 поранені, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Представник сил цивільної оборони Ідліб Лейс ель-Фаріс повідомив Anadolu, що удар по житловому району Серакіб було завдано винищувачем-бомбардувальником ВКС Росії типу СУ 22.
У числі поранених 12 дітей. Зруйновано п'ять великих будівель.
Як повідомляв УНН, Франція звинуватила Росію та Сирію в бомбардуванні школи в Ідлібі.