В результате авиаудара ВКС России по Идлибе погибли восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В результате авиаудара военно-космических сил России по подконтрольному сирийской оппозиции району провинции Идлиб погибли восемь человек, еще 45 ранены, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Представитель сил гражданской обороны Идлиб Лейс эль-Фарис сообщил Anadolu, что удар по жилому району Серакиб был нанесен истребителем-бомбардировщиком ВКС России типа СУ 22.
В числе раненых 12 детей. Разрушены пять больших зданий.
Как сообщал УНН, Франция обвинила Россию и Сирию в бомбардировке школы в Идлибе.