В результате авиаудара ВКС России по Идлибе погибли восемь человек

Представитель сил гражданской обороны Идлиб Лейс эль-Фарис сообщил Anadolu, что удар по жилому району Серакиб был нанесен истребителем-бомбардировщиком ВКС России типа СУ 22.

В числе раненых 12 детей. Разрушены пять больших зданий.

Как сообщал УНН, Франция обвинила Россию и Сирию в бомбардировке школы в Идлибе.