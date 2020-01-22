Внаслідок авіаударів російської авіації в Сирії загинули 40 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В результаті авіаудару під керівництвом Росії у вівторок на північному заході Сирії загинули щонайменше 40 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Наголошується, що зокрема, в селі Кфар Таал на захід від контрольованого урядом Алеппо була вбита сім'я з восьми осіб, у тому числі шестеро дітей, а ще дев'ять мирних жителів були вбиті в Маардабсе на південно-сході провінції Ідліб.
Нагадаємо, американці не пустили російський військовий конвой до нафтового родовища в Сирії.