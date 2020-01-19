Американці не пустили російський військовий конвой до нафтового родовища в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Американські військові не дозволили російським солдатам проїхати до нафтового родовища Румейлан в Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на турецьке агентство Anadolu.
За даними джерел агентства, інцидент стався в суботу, 18 січня, на території, підконтрольній курдським військовим формуванням (американські союзники в регіоні - ред.). Солдати США попросили російських військових повернутися в район Амуда, який, як і нафтове родовище, перебуває на північному заході провінції Ель-Хасака.
Російським військовим довелося повернутися назад, бо американські солдати заблокували їм шлях.
В районі Румейлан розташовується авіабаза США. Аналогічний інцидент стався 16 січня, коли росіянам не дали проїхати курди.
Нагадаємо, через авіаудар Росії на північному заході Сирії загинули щонайменше 10 цивільних.