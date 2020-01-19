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Американцы не пустили российский военный конвой к нефтяному месторождению в Сирии

Киев • УНН

 • 25707 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Американские военные не позволили российским солдатам проехать к нефтяному месторождению Румейлан в Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Американцы не пустили российский военный конвой к нефтяному месторождению в Сирии

По данным источников агентства, инцидент произошел в субботу, 18 января, на территории, подконтрольной курдским военным формированиям (американские союзники в регионе – ред.). Солдаты США попросили российских военных вернуться в район Амуда, который, как и нефтяное месторождение, находится на северо-западе провинции Эль-Хасака.

Российским военным пришлось вернуться назад, так как американские солдаты заблокировали им путь.

В районе Румейлан располагается авиабаза США. Аналогичный инцидент произошел 16 января, когда россиянам не дали проехать курды.

Напомним, из-за авиаудара России на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 10 гражданских.

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