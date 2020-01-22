В результате авиаударов российской авиации в Сирии погибли 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В результате авиаудара под руководством России во вторник на северо-западе Сирии погибли не менее 40 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что в частности, в селе Кфар Таал к западу от контролируемого правительством Алеппо была убита семья из восьми человек, в том числе шестеро детей, а еще девять мирных жителей были убиты в Маардабсе на юго-востоке провинции Идлиб.
Напомним, американцы не пустили российский военный конвой к нефтяному месторождению в Сирии.