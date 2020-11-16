ВМС Єгипту вперше відправили бойові кораблі в Чорне море - для навчань з Росією

“Кораблі ВМС Єгипту увійшли в Чорне море: фрегат типу Oliver Hazard Perry ALEXANDRIA F911, корвет класу Gowind EL FATEH 971, ракетний катер Ambassador MK III (клас Ezzat) M. FAHMY 686 перетнули Стамбул (Стамбульський протоку — ред.) Сьогодні вранці (6:40 за Гринвічем) для спільного навчання з ВМФ з 17 по 24 листопада... Це перший раз, коли ВМС Єгипту відправляють бойові кораблі в Чорне море”, - сказано в повідомленні від 15 листопада.

Згідно з даними міністерства оборони РФ, йдеться про спільне навчаннях “Міст дружби — 2020”.

“Під час маневрів кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії і ВМС Єгипту планується відпрацювання всіх видів охорони і оборони кораблів з виконанням стрільб по надводних та повітряних цілях. Будуть проведені приватні навчання з організації поповнення запасів у морі траверзним способом, відпрацювання дій по дооглядових операціях щодо підозрілих суден, а також з надання допомоги кораблю, що зазнає аварії з пошуком і порятунком того, хто тоне”, - йдеться в повідомленні міноборони РФ.

Нагадаємо, влітку в Чорне море входили кораблі НАТО для спільних навчань з українськими військовими.



