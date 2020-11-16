ВМС Египта впервые отправили боевые корабли в Черное море - для учений с Россией

"Корабли ВМС Египта вошли в Черное море: фрегат типа Oliver Hazard Perry ALEXANDRIA F911, корвет класса Gowind EL FATEH 971, ракетный катер Ambassador MK III (класс Ezzat) M. FAHMY 686 пересекли Стамбул (Стамбульский пролив – ред.) сегодня утром (6:40 по Гринвичу) для совместного учения с ВМФ с 17 по 24 ноября… Это первый раз, когда ВМС Египта отправляют боевые корабли в Черное море", - говорится в сообщении от 15 ноября.

Согласно данным министерства обороны РФ, речь идет о совместном учениях "Мост дружбы - 2020".

"В ходе манёвров кораблей Черноморского флота ВМФ России и ВМС Египта планируется отработка всех видов охраны и обороны кораблей с выполнением стрельб по надводной и воздушной целям. Будут проведены частные учения по организации пополнения запасов в море траверзным способом, отработке действий по досмотровым операциям в отношении подозрительных судов, а также по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие с поиском и спасением утопающего", - говорится в сообщении минобороны РФ.

Напомним, летом в Черное море входили корабли НАТО для совместных учений с украинскими военными.



