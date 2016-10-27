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Власний уран здешевить витрати України на забезпечення роботи АЕС - експерт

Власний уран здешевить витрати України на забезпечення роботи АЕС - експерт

Київ • УНН

 • 8940 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Стовідсотковий перехід на уран власного видобутку - це завжди дешевше, ніж дві третини природного урану отримувати десь на стороні, хоча його і доведеться десь в подальшому збагачувати. Про це в ефірі однієї з радіостанцій повідомив експерт, екс-глава “Держатому” Георгій Копчинський, передає УНН.

“У будь-якому випадку (уран власного видобутку Україні — ред.) доведеться десь там ізотопно збагачувати, але перехід на стовідсоткове забезпечення власним ураном, безумовно, знизить витрати на свіже ядерне паливо для нашої ядерної енергетики”, — сказав він.

При цьому експерт спростовував заяви, окремих російський депутатів, які “попередили” Україну про можливі “ядерні викиди”, у разі, якщо ми розвиватимемо власний урановидобуток та збудуємо сховище для зберігання відпрацьованого ядерного палива.

“Уран видобувають не перше десятиліття. Ви чули про подібного роду викиди? Я — ні, не чув. Хоча уран добувають у великих масштабах і в Канаді, і в Австралії, і в Казахстані, і в Африці. Загалом, те, про що говорять такі експерти, не знаходить підтвердження в реальному житті.

Деякий ризик звичайно є, але, скажімо так, якщо порівнювати його з ризиком експлуатації атомних, ядерних установок, то безумовно, — він набагато менший”, — пояснив Г.Копчинський.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Росія лякає Україну “ядерними викидами” через будівництво сховища для відпрацьованого АЕС палива.

Також, Росії не сподобалися наміри України нарощувати видобуток власного урану.

При цьому, за словами міністра І.Насалика, Westinghouse та багато інших компаній зацікавлені у видобутку українського урану.

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