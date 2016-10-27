Власний уран здешевить витрати України на забезпечення роботи АЕС - експерт

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Стовідсотковий перехід на уран власного видобутку - це завжди дешевше, ніж дві третини природного урану отримувати десь на стороні, хоча його і доведеться десь в подальшому збагачувати. Про це в ефірі однієї з радіостанцій повідомив експерт, екс-глава “Держатому” Георгій Копчинський, передає УНН.