Собственный уран удешевит расходы Украины на обеспечение работы АЭС - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Стопроцентный переход на уран собственной добычи - это всегда дешевле, чем две трети природного урана получать где-то на стороне, хотя его и придется где-то в дальнейшем обогащать. Об этом в эфире одной из радиостанций сообщил эксперт, экс-глава "Госатома" Георгий Копчинский, передает УНН.
"В любом случае (уран собственной добычи Украины - ред.) придется где-то там изотопно обогащать, но переход на стопроцентное обеспечение собственным ураном, безусловно, снизит расходы на свежее ядерное топливо для нашей ядерной энергетики", - сказал он.
При этом эксперт опровергал заявления отдельных российский депутатов, которые "предупредили" Украину о возможных "ядерных выбросах", в случае, если мы будем развивать собственную уранодобычу и построим хранилище для хранения отработанного ядерного топлива.
"Уран добывают не первое десятилетие. Вы слышали о подобного рода выбросах? Я - нет, не слышал. Хотя уран добывают в больших масштабах и в Канаде, и в Австралии, и в Казахстане, и в Африке. В общем, то, о чем говорят такие эксперты, не находит подтверждения в реальной жизни.
Некоторый риск конечно есть, но, скажем так, если сравнивать его с риском эксплуатации атомных, ядерных установок, то безусловно, - он гораздо меньше", - пояснил Г.Копчинский.
Напомним, как сообщал УНН, Россия пугает Украину "ядерными выбросами" из-за строительства хранилища для отработанного АЭС топлива.
Также, России не понравились намерения Украины наращивать добычу собственного урана.
При этом, по словам министра И.Насалика, Westinghouse и многие другие компании заинтересованы в добыче украинского урана.