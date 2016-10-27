Собственный уран удешевит расходы Украины на обеспечение работы АЭС - эксперт

"В любом случае (уран собственной добычи Украины - ред.) придется где-то там изотопно обогащать, но переход на стопроцентное обеспечение собственным ураном, безусловно, снизит расходы на свежее ядерное топливо для нашей ядерной энергетики", - сказал он.

При этом эксперт опровергал заявления отдельных российский депутатов, которые "предупредили" Украину о возможных "ядерных выбросах", в случае, если мы будем развивать собственную уранодобычу и построим хранилище для хранения отработанного ядерного топлива.

"Уран добывают не первое десятилетие. Вы слышали о подобного рода выбросах? Я - нет, не слышал. Хотя уран добывают в больших масштабах и в Канаде, и в Австралии, и в Казахстане, и в Африке. В общем, то, о чем говорят такие эксперты, не находит подтверждения в реальной жизни.

Некоторый риск конечно есть, но, скажем так, если сравнивать его с риском эксплуатации атомных, ядерных установок, то безусловно, - он гораздо меньше", - пояснил Г.Копчинский.

Напомним, как сообщал УНН, Россия пугает Украину "ядерными выбросами" из-за строительства хранилища для отработанного АЭС топлива.

Также, России не понравились намерения Украины наращивать добычу собственного урана.

При этом, по словам министра И.Насалика, Westinghouse и многие другие компании заинтересованы в добыче украинского урана.