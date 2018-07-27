Власники київського залу ігрових автоматів можуть уникнути покарання

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Поліція вже тиждень не може надати інформацію про наявність кримінального провадження стосовно власників залу ігрових автоматів в центрі столиці. При цьому, джерела УНН повідомляють, що поліція відмовляється ініціювати це розслідування.

Незаконну азартну точку журналісти разом з найбільшим оператором лотерей "М.С.Л." вирахували тиждень тому за адресою Басейна, 10. Раніше на цьому місці функціонувало казино "Версаль". А нині зал використовував бренд і символіку "М.С.Л." для маскування під лотереї, але насправді ні дозволів, ні лотерей, ні договору з "М.С.Л." не мав.

Про те, що в залі стоять ігрові автомати, заборонені законодавством, - зазначають і самі відвідувачі. У книзі відгуків і пропозицій є відповідний запис: "Сьогодні 15.07.18 у Вас в ігровому залі мене пограбували, зняли гроші з рахунку ігрових автоматів і витягли годинник золотий з кишені".

Запит УНН без відповіді знаходиться в Печерському відділенні поліції з 20 липня.

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