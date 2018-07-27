Собственники киевского зала игровых автоматов могут избежать наказания

Незаконную азартную точку журналисты вместе с крупнейшим оператором лотерей “М.С.Л.” вычислили неделю назад по адресу Бассейная, 10. Ранее на этом месте функционировало казино “Версаль”. Теперь же, зал использовал бренд и символику “М.С.Л.” для маскировки под лотереи, но на самом деле ни разрешений, ни лотерей, ни договора с “М.С.Л.” не имел.

О том, что в зале стоят игровые автоматы, запрещенные законодательством — указывают и сами посетители. В книге отзывов и предложений имеется соответствующая запись: “Сегодня 15.07.18 у Вас в игровом зале меня ограбили, сняли деньги со счета игровых автоматов и вытащили часы золотые с кармана”.

Запрос УНН без ответа находится в Печерском отделении полиции с 20 июля.