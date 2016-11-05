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Власник бункера на Київщині раніше був засуджений до 5 років за незаконне поводження зі зброєю

Власник бункера на Київщині раніше був засуджений до 5 років за незаконне поводження зі зброєю

Київ • УНН

 • 14872 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Власник бункеру на Київщині, де правоохоронці виявили зброю та боєприпаси, у серпні був засуджений у Ніжені за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, передає УНН із посиланням на рішення суду.

Як зазначено у рішенні Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області, власник бункеру на Київщині був засуджений до 5 років позбавлення волі.

До набрання вироком суду законної сили відносно засудженого було обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Як стало відомо УНН, що на рішення суду першої інстанції була подана скарга і апеляція власника бункера перебуває на розгляді.

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 листопада, на території дачного поселення у Бориспільському районі на Київщині в межах розслідування кримінального провадження за фактом незаконного зберігання та виготовлення зброї столичні правоохоронці провели обшуки та вилучили значну кількість предметів, зовні схожих на бойову зброю та боєприпаси.

Наразі власник цього складу встановлений та викликаний на допит. Ним виявився місцевий підприємець. Жодних підтверджуючих документів щодо законності походження предметів, виявлених у бункері, та придбання обладнання для переробки зброї ним досі не надано.

Правоохоронці вилучили близько 20 ящиків з предметами, схожими на боєприпаси до різного виду зброї, а також предмети, схожі на кулемети, протитанкові міни та гармати.

Крім того, вилучено деталі до зброї, а саме стволи та зворотні пружини до затворів.

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