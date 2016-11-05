Владелец бункера в Киевской области ранее был приговорен к 5 годам за незаконное обращение с оружием

Как указано в решении Нежинского горрайонного суда Черниговской области, владелец бункера в Киевской области был приговорен к 5 годам лишения свободы.

До вступления приговора суда в законную силу в отношении осужденного была избрана мера пресечения в виде залога.

Как стало известно УНН, что на решение суда первой инстанции была подана жалоба и апелляция владельца бункера находится на рассмотрении.

Напомним, в пятницу, 4 ноября, на территории дачного поселка в Бориспольском районе Киевской области в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного хранения и изготовления оружия столичные правоохранители провели обыски и изъяли значительное количество предметов, внешне похожих на боевое оружие и боеприпасы.

Сейчас владелец этого склада установлен и вызван на допрос. Им оказался местный предприниматель. Никаких подтверждающих документов о законности происхождения предметов, обнаруженных в бункере, и приобретения оборудования для переработки оружия ним до сих пор не предоставлено.

Правоохранители изъяли около 20 ящиков с предметами, похожими на боеприпасы до различного вида оружия, а также предметы, похожие на пулеметы, противотанковые мины и пушки.

Кроме того, изъято детали к оружию, а именно стволы и обратные пружины к затворам.