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Влада Франції має намір через суд закрити представництво "ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Франції 11 січня відбудеться судове засідання, на якому французький прокурор вимагатиме закриття так званого "представництва ДНР" в Марселі. Про це заявив глава "представництва" ДНР Юбер Файяр, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

Влада Франції має намір через суд закрити представництво "ДНР"

"Я отримав повістку на 11 січня в суд Екс-ан-Провансу. Прокурор просить суд закрити нашу асоціацію. На його думку, ми не дотримуємося Віденської конвенції", - заявив Файяр кореспонденту агентства.

Файяр зазначив, що "це політичне питання", тому від асоціації вимагають дотримання Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

"Наша асоціація не загрожує нікому, ми не терористична організація. І ми були дуже здивовані цією ініціативою. Для прикладу -наша остання акція полягала в обміні листівками між дітьми з Франції та дітьми з Донбасу. Це ж не терористична акція, чи не так?" - додав Файяр.

Зараз асоціація шукає адвоката, який би міг відстояти її право на існування.

Також він завіряє, що це не завадить їх справам. Файар запевнив, що він прийде в суд та все пояснить.

Як повідомляв УНН, у французькому Марселі офіційно відкрили представництво "Донецької Народної Республіки".

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