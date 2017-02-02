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Вкрадений у держави бізнес-центр силою утримують пов’язані з АТ “Родовід банк” особи — ФГВФО

Київ • УНН

 • 7961 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявляє, що колишні пов’язані особи АТ “Родовід Банк” та представники контрольованих ними юридичних осіб, які є фігурантами кримінальних справ, здійснюють фізичну протидію виконанню законних повноважень представниками Фонду, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Вкрадений у держави бізнес-центр силою утримують пов’язані з АТ “Родовід банк” особи — ФГВФО

За даними Фонду, представники тимчасової адміністрації АТ “Родовід Банк” спільно з військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України та підрозділом КОРД, з метою виконання рішень судів та своїх повноважень увійшли до нежитлового приміщення, що належить банку, за адресою: м.Дніпро, вул.Старокозацька, 40 “Б”. Проте невстановлені особи спортивної статури (близько 50 осіб) при потуранні працівників Національної поліції, застосовуючи фізичну силу, примусили охорону банківської установи покинути приміщення бізнес-центру та погрожували фізичною розправою.

“Враховуючи численні спекуляції у ЗМІ щодо нібито „рейдерського“ захоплення будівлі, вважаємо за доцільне повідомити наступне.

Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Шепелєва О.О. за ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України. АТ „Родовід Банк“ є потерпілою стороною у цьому кримінальному провадженні.

За встановленими обставинами справи Шепелєв О.О., з грудня 2009 до лютого 2010 року, діючи, за попередньою змовою з посадовими особами АТ „Родовід Банк“ та низкою фіктивних підприємств, організував розтрату коштів державного банку. Вона здійснювалась шляхом укладання договорів за якими на баланс АТ „Родовід Банк“ надійшли неіснуючі земельні ділянки, а ліквідне майно виведене з-під застави.

Власне, бізнес-центр за адресою: м.Дніпро, вул.Старокозацька, 40 „Б“, і є одним з таких ліквідних активів державного банку, що були виведені з-під застави, внаслідок злочинної схеми.

Уповноважена особа Фонду гарантування здійснила всі можливі дії для оскарження протиправного виведення майна. У результаті, на підставі постанови Дніпропетровського Апеляційного господарського суду від 14 липня 2016 року в справі №904/7893/15, вищевказане майно визнано таким, що належить АТ „Родовід Банк“ (право власності за банком зареєстровано 17 серпня 2016 року).

Однак реалізації права власності банку протидіють службові особи ТОВ „Бізнес Менеджмент груп“, яка підконтрольна колишньому голові Дніпропетровської облдержадміністрації Касьянову С.П. Саме ця група, внаслідок вищевказаної злочинної схеми, заволоділа бізнес-центром та продовжує отримувати прибутки від його діяльності.

До речі, засновником та директором охоронної компанія ТОВ ОКК „Борисфен“, яке бере участь у перешкоджанні законним діям представників тимчасової адміністрації, є Камінський В.В. — помічник одного з народних депутатів України на громадських засадах”, — повідомили у Фонді.

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