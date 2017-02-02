Украденный у государства бизнес-центр силой удерживают связанные с АО "Родовид банк" лица - ФГВФЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявляет, что бывшие связанные лица АО "Родовид Банк" и представители контролируемых ими юридических лиц, которые являются фигурантами уголовных дел, осуществляют физическое противодействие выполнению законных полномочий представителями Фонда, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным Фонда, представители временной администрации АО "Родовид Банк" совместно с военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины и подразделением КОРД, с целью выполнения решений судов и своих полномочий вошли в нежилое помещение, принадлежащее банку, по адресу: г.Днепр , ул .Старокозацкая, 40 "Б". Однако неустановленные лица спортивного телосложения (около 50 человек) при попустительстве работников Национальной полиции, применяя физическую силу, заставили охрану банковского учреждения покинуть помещение бизнес-центра и угрожали физической расправой.
"Учитывая многочисленные спекуляции в СМИ о якобы" рейдерском "захвате здания, считаем целесообразным сообщить следующее.
Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Шепелева А.А. по ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 УК Украины. АО "Родовид Банк" является потерпевшей стороной в этом уголовном производстве.
По установленным обстоятельствам дела Шепелев А.А., с декабря 2009 года по февраль 2010 года, действуя по предварительному сговору с должностными лицами АО "Родовид Банк" и рядом фиктивных предприятий, организовал растрату средств государственного банка. Она осуществлялась путем заключения договоров по которым на баланс АО "Родовид Банк" поступили несуществующие земельные участки, а ликвидное имущество выведено из-под залога.
Собственно, бизнес-центр по адресу: г.Днепр, ул.Старокозацкая, 40 "Б", и является одним из таких ликвидных активов государственного банка, которые были выведены из-под залога, в результате преступной схемы.
Уполномоченное лицо Фонда гарантирования осуществила все возможные действия для обжалования противоправного вывода имущества. В результате, на основании постановления Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда от 14 июля 2016 года в деле №904 / 7893/15 вышеуказанное имущество признано принадлежащим АО "Родовид Банк" (право собственности за банком зарегистрировано 17 августа 2016 года).
Однако реализации права собственности банка противодействуют должностные лица ООО "Бизнес Менеджмент Групп", подконтрольной бывшему председателю Днепропетровской облгосадминистрации Касьянову С.П. Именно эта группа, в результате вышеуказанной преступной схемы, завладела бизнес-центром и продолжает получать доходы от его деятельности.
Кстати, учредителем и директором охранной компания ООО ОКК "Борисфен", которая участвует в препятствовании законной деятельности представителей временной администрации, является Каминский В.В. - помощник одного из народных депутатов Украины на общественных началах ", - сообщили в Фонде.