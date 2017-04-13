Вкладник банку “Михайлівський” виграв суд проти ФГВФО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Суд визнав бездіяльність Фонду гарантування вкладів фізосіб та зобов’язав включити скаржника в реєстр вкладників банку, які мають право на відшкодування гарантованої суми, повідомляє УНН з посиланням на ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 4 квітня 2017 року.
Як вбачається з матеріалів судової справи, позивач звернувся до суду зі скаргою на ФГВФО, який відмовив йому у виплаті гарантованої суми за договором банківського вкладу (депозиту) “Перше знайомство”.
“Відповідно до умов договору № 980-075-000242829 банківського вкладу (депозиту) "Перше знайомство", 20 травня 2016 року позивачем внесено на відкритий на його ім’я вкладний (депозитний) рахунок у ПАТ "Банк Михайлівський" готівкові кошти у розмірі 150 000 грн. Отже, в розумінні Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", ОСОБА_3 є вкладником банку — ПАТ "Банк Михайлівський", — йдеться в ухвалі суду.
Однак, ФГВФО відмовив позивачу у виплатах, посилаючись на те, що його договір було визнано нікчемним.
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Суд у свою чергу зауважив, що такі дії ФГВФО відносно вкладника банку є порушенням його прав з огляду на те, що Фонд гарантування вкладів фізосіб необґрунтовано та неправомірно визнав його банківський договір нікчемним.
“Таким чином, вимоги щодо визнання протиправною бездіяльність уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Михайлівський" Волкова О.Ю. щодо не включення ОСОБА_3 до повного переліку вкладників ПАТ "Банк Михайлівський“, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за договором банківського вкладу (депозиту) „Перше знайомство“ № 980-075000242829 від 20 травня 2016 року підлягають задоволенню, що було вірно встановлено судом першої інстанції”, — вказав апеляційний суд.
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