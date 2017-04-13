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Вкладчик банка "Михайловский" выиграл суд против ФГВФЛ

Вкладчик банка "Михайловский" выиграл суд против ФГВФЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Суд признал бездействие Фонда гарантирования вкладов физлиц и обязал включить жалобщика в реестр вкладчиков банка, имеющих право на возмещение гарантированной суммы, сообщает УНН со ссылкой на постановление Одесского апелляционного административного суда от 4 апреля 2017 года.

Как следует из материалов судебного дела, истец обратился в суд с жалобой на ФГВФЛ, который отказал ему в выплате гарантированной суммы по договору банковского вклада (депозита) "Первое знакомство".

"В соответствии с условиями договора № 980-075-000242829 банковского вклада (депозита)" Первое знакомство ", 20 мая 2016 истцом внесены на открытый на его имя вкладной (депозитный) счет в ПАО" Банк Михайловский "наличные средства в размере 150 000 грн. Итак, в понимании Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", ЛИЦО_3 является вкладчиком банка - ОАО "Банк Михайловский", - говорится в постановлении суда.

Однако, ФГВФЛ отказал истцу в выплатах, ссылаясь на то, что его договор был признан недействительным.

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Суд в свою очередь отметил, что такие действия ФГВФЛ относительно вкладчика банка является нарушением его прав ввиду того, что Фонд гарантирования вкладов физлиц необоснованно и неправомерно признал его банковский договор ничтожным.

"Таким образом, требования о признании противоправной бездеятельность уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО "Банк Михайловский" Волкова А.Ю. по невключения ЛИЦО_3 к полному списку вкладчиков ПАО "Банк Михайловский", которые имеют право на возмещение средств по вкладам за счет Фонда гарантирования вкладов физических лиц по договору банковского вклада (депозита) "Первое знакомство" № 980-075000242829 от 20 мая 2016 подлежат удовлетворению, что было верно установлено судом первой инстанции", - указал апелляционный суд.

Напомним, cуд определил, кому платить кредиты банка "Михайловский".

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